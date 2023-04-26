ФБР объявила в розыск доцента МГУ Наталью Бурлинову. Она связала преследование с арестом журналиста Гершковича

18 апреля Федеральное бюро расследований США выдвинуло уголовные обвинения против президента центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой. Основной пункт обвинения, по ее словам, заключается в том, что Бурлинова якобы собирала паспортные данные и резюме желающих принять участие в программе публичной дипломатии Meeting Russia. При этом участники самостоятельно заполняли анкеты, а паспортные данные предоставляли в МИД России для оформления виз, утверждает она.
«Они вменяют мне статьи политического характера, что я не была зарегистрирована как иностранный агент на территории США, приглашала к участию ребят в программе на территории России. Это вопрос абсолютно политический, такое дело “Бутина-2” в плане статей, которые они пытаются раскрутить», — объяснила Бурлинова RTVI.
И в отличие от российского закона об иностранных агентах, у них закон очень жесткий и криминальный, то есть это криминальная статья: за то, что я приглашала людей для участия в программе публичной дипломатии, меня хотят посадить в тюрьму.
Дело против себя она назвала «абсолютно политическим». По мнению Бурлиновой, США начали «обстрел» всех тех, кто занимался общественной дипломатией на американском направлении.
«Думаю, что вот в контексте той политической истории, которая между нашими странами развивается, сейчас американской стороной принято решение произвести такой “обстрел” тех, кто так или иначе с Россией взаимодействовал, а поскольку на американском направлении работали единицы, то мы у них были главные в списке тех, кого надо закрыть, очернить и ни в коем случае больше не допускать до сотрудничества с Америкой», — подчеркнула она.
Действия ФБР Бурлинова расценивает как очернение ее имени и деловой репутации как ученого и исследователя. В США, по ее словам, в последний раз она ездила в 2018 году по приглашению американских коллег с академической целью.
«Представьте, вы просыпаетесь утром и вдруг видите такой постер, который вы видели, только когда показывали Усаму бен Ладена. <…> Они на весь мир, на всю американскую аудиторию показывают этот постер, сопровождая информацией о том, что я преступница, что я склонна к побегу, и сопровождают это видеороликом с моей фотографией на фоне полицейских машин. Это называется информационное давление и шантаж, запугивание», — заявила Бурлинова.
Подобных обвинений в свой адрес исследовательница не ожидала. Связывает их Бурлинова с преследованием журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он был арестован по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта.
«Может, это как-то связано с Гершковичем. Наверное, они должны были отреагировать каким-то образом на арест этого журналиста, наверное, это такой их ответ своеобразный», — уверена Бурлинова.
Вся машина американского государства в лице его карательных органов обрушена против меня. Произошло одномоментное обрушение моего имиджа, моей деловой репутации — я ученый, я занимаюсь публичной дипломатией много лет, и в глазах миллионов людей, тех же американцев, они меня просто превратили в преступницу, им даже доказывать ничего не надо.
Сейчас исследовательница просит поддержки у МИД России. Обвинения в свой адрес она считает несправедливыми и называет попыткой навредить своей деловой репутации, а также связывает с «чрезвычайно низким уровнем российско-американских отношений на данном этапе». Она также подчеркнула, что сейчас живет и работает в России.