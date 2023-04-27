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20:06 (мск), источник: Forbes

В Кургане и районах Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Кургане и нескольких муниципалитетах Свердловской области ввели режим ЧС из-за пожаров. В Курганской области после пожара и разбора завалов в деревне Логоушка нашли погибшего. Власти региона запросили дополнительную поддержку у МЧС. В Свердловской области два человека погибли при пожаре в поселке Сосьва. Распространению огня на Урале и в Сибири способствует сухая и жаркая погода с сильным ветром.

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В Кургане и Кетовском округе режим ЧС введен постановлением губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Он сообщил, что запросил дополнительную поддержку в борьбе с огнем у главы МЧС Александра Куренкова и руководителя Рослесхоза Ивана Советникова. В ряде населенных пунктов Кетовского округа, а также в микрорайонах Кургана Утяк и Зайково ситуация очень сложная, заявил губернатор. По его словам, в некоторых местах области огонь перешел на жилые дома. Огонь перешел на территорию завода «Курганстальмост». Быстрому распространению пожара способствуют сильный порывистый ветер до 20 м/с и сухая жаркая погода, заявила ТАСС пресс-служба МЧС.

Сильный пожар в деревне Логоушка в Курганской области: там от огня пострадало 76 строений, сообщило областное управление МЧС. До этого оно заявляло о горении 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 кв. м, а также сухой растительности на площади 80 га. В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне нашли одного погибшего. Причиной пожара в Логоушке считаются искры от проезжавшего тепловоза, сообщил источник ТАСС в экстренных службах, имя которого не раскрывается.

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В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах, в которых от пожаров пострадали населенные пункты. Это Сосьвинский городской округ, Ирбитский район, Махневское муниципальное образование и городской округ Карпинск.

После крупного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Задержаны двое подозреваемых.

В Омской области в селе Чистоозерье пожар уничтожил 15 строений, в том числе четыре жилых дома, перекинувшись на них с горевшей на пустыре травы. Восемь жилых домов загорелись в селе Новокарасук. Спасатели ликвидировали открытое горение, причину пожара еще предстоит выяснить, отметила пресс-служба регионального управления МЧС. В Пермском крае в 2023 году в пять раз в сравнении с 2022-м увеличилось число возгораний сухой травы. За минувшие сутки втрое увеличилась площадь возгораний сухой растительности в Приамурье.

В нескольких регионах Уральского федерального округа объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и высокой пожарной опасности. Высокая пожароопасность в начале мая прогнозируется в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, сообщило Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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