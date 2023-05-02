Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области

В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил телеграм-канал 112. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к МВД.
Позднее информацию подтвердили РЖД. Компания сообщила, что локомотив и около 20 вагонов поезда сошли с рельс в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. По данным РЖД, пострадавших нет. Движение на участке остановлено. На место повреждения путей направлены пожарный и два восстановительных поезда, работают городские пожарные расчеты.
Станция Снежетьская, у которой были подорваны железнодорожные пути, находится в нескольких километрах от Брянска.
Источник РБК сообщил, что звонок о происшествии поступил в дежурную часть Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. «Звонивший сообщил о повреждении путей и сходе вагонов грузового состава недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового состава», — рассказал собеседник. Он также отметил, что поезд следовал из Брянска.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Брянской области.
Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что всего были слышны три взрыва. На месте работают пожарные. На кадрах с места взрыва, которые опубликовал канал, видно, что состав состоял из грузовых вагонов и цистерн.
За последние несколько дней это уже второй подрыв железнодорожного полотна. 1 мая в Унечском районе на 136 км маршрута Брянск-Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего сошел с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших при взрыве не было. Движение на участке было приостановлено. Утром 2 мая РЖД сообщила, что на железнодорожном перегоне восстановили движение. Железнодорожники уложили около 100 м нового железнодорожного полотна.