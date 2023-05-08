В НАТО приняли меры после инцидента с российским Су-35 над Черным морем

«Подразделения воздушной полиции НАТО были приведены в повышенную готовность в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета [европейской пограничной службы] Frontex над Черным морем, недалеко от Румынии», — приводит телеканал слова источника в НАТО.
Он добавил, что альянс «сохраняет бдительность» и направил дальнейшие запросы польским властям, пишет Reuters.
7 мая погранслужба Польши сообщила, что российский истребитель Су-35 «совершил агрессивные и опасные маневры» в отношении польского самолета Turbolet L-410, проводившего патрулирование в Черном море в рамках операции Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) под командованием Румынии. Бухарест указывал, что инцидент произошел 5 мая.
По утверждению Варшавы, российский самолет без контакта по радиосвязи влетел в обозначенную Румынией оперативную зону и совершил три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции, а позже отошел от него. В результате действий российского истребителя, заявляют в пограничной службе Польши, произошла турбулентность польского самолета, экипаж потерял контроль над самолетом, но смог в итоге благополучно приземлиться.