Посольство в Вене заявило об осквернении советского воинского захоронения

В дипмиссии заявили, что сообщат об инциденте местным властям и направят ноту протеста в МИД Австрии с требованием выяснить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и обеспечить сохранность мемориала.
23 февраля посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не пустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям. По его словам, при выдаче виз от делегатов потребовали подписать «декларацию» о том, что они обязуются не участвовать в мероприятиях, которые не значатся в программе ПАСЕ, в том числе церемонии возложения цветов.
В итоге цветы к монументы возложили руководители российских дипломатических представительств — один венок от них самих и второй — от делегации Федерального собрания, заявил Любинский. В церемонии, помимо Любинского, приняли участие постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.