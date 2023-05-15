СК возбудил дело против ЧОПа, не пустившего Бастрыкина на объект в Петербурге

Следствие полагает, что 14 мая на Морской набережной работники ООО ЧОО «АГИС» «противодействовали сотрудникам СКР». Делали они это умышленно, тем самым выйдя за пределы «своих полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности», добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по факту по ч.1 ст. 203 УК РФ (превышение должностных полномочий).
14 мая в СКР сообщали, что в начале мая следком возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Работники ГК Специализированный застройщик «ЛСР» с октября 2021 г. нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа». В СКР уточнили, что решение о возбуждении дела было отменено надзирающим прокурором, в связи с чем «органы следствия были лишены возможности применения необходимого комплекса процессуальных полномочий для защиты права граждан на благоприятную окружающую среду».
14 мая Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела и выехал на место происшествия. Он дал поручение провести судебно-экологическую экспертизу, на время проведения которой все строительные работы должны быть прекращены. Также Бастрыкин попросил проверить застройщика на соблюдение требований миграционного законодательства и закона об охранной деятельности.
По данным «Фонтанки», первоначально при визите на объект Бастрыкина не пропустили охранники ЧОПа.
Издание уточняет, что глава СКР был в штатском. Он предъявил удостоверение, но охрана все равно не пропустила его. После этого Бастыркин через час вернулся на объект с ОМОНом.
По данным «Коммерсанта», также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников правительства Санкт-Петербурга, которые выдавали разрешение на стройку.