В России решили вернуть «пионеров» А как вы относитесь к этой идее?
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
17:45 (мск), источник: Ведомости

В Запорожской области задержали причастных к убийству замначальника УМВД

В Запорожской области задержали троих причастных к убийству замначальника управления МВД России по региону. Об этом сообщили в «МВД-медиа».

Спецоперация на Украине

«Сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины [СБУ] совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России “Мелитопольское”. От полученных травм полицейский скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные планировали покушения в том числе на других сотрудников правоохранительных органов, а также на представителей администрации области. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт).

В середине апреля в МВД Донецкой народной республики сообщили о задержании подозреваемых в организации покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Тогда одним из задержанных оказался 28-летний гражданин Украины, который был завербован сотрудниками украинских спецслужб.

Кроме него были задержаны также завербованный военной разведкой Украины житель Мариуполя 1950 г. р. и его 53-летний сын. При обыске у них нашли автомат Калашникова, гранаты, самодельные бомбы и детонаторы и др.

Покушение на Москвина было совершено 27 марта в Приморском районе Мариуполя. Тогда было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное им перед этим под днище автомобиля Москвина, рассказали там. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него, Москвин не пострадал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Турция получила развитую военную промышленность
В кабмине одобрили запрет на имитацию игровых автоматов на сайтах букмекеров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта