17:45 (мск), источник: Ведомости
В Запорожской области задержали причастных к убийству замначальника УМВД
В Запорожской области задержали троих причастных к убийству замначальника управления МВД России по региону. Об этом сообщили в «МВД-медиа».
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«Сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области совместно с коллегами из областного УФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины [СБУ] совершили теракт в отношении заместителя начальника УМВД России “Мелитопольское”. От полученных травм полицейский скончался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные планировали покушения в том числе на других сотрудников правоохранительных органов, а также на представителей администрации области. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт).
В середине апреля в МВД Донецкой народной республики сообщили о задержании подозреваемых в организации покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Тогда одним из задержанных оказался 28-летний гражданин Украины, который был завербован сотрудниками украинских спецслужб.
Кроме него были задержаны также завербованный военной разведкой Украины житель Мариуполя 1950 г. р. и его 53-летний сын. При обыске у них нашли автомат Калашникова, гранаты, самодельные бомбы и детонаторы и др.
Покушение на Москвина было совершено 27 марта в Приморском районе Мариуполя. Тогда было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное им перед этим под днище автомобиля Москвина, рассказали там. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него, Москвин не пострадал.