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17:03 (мск), источник: Ведомости

В МЧС Белгородской области опровергли сообщения об эвакуации в регионе

Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не информирует о проведении эвакуации. Об этом сообщили в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В ГУ МЧС по региону добавили, что ведомство не рассылает сообщения об эвакуации.

«Эвакуация не объявлялась и не производится», — заявили в ГУ МЧС по Белгородской области.

Информация о якобы эвакуации жителей из региона появилась в ряде Telegram-каналов. Также там сообщалось о возможной частичной эвакуации приграничных территорий.

Ранее 22 мая стало известно о проникновении украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже он уточнил, что есть пострадавшие. Российские военные и спецслужбы принимают необходимые меры по ликвидации противника, добавил он.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что об инциденте доложили главе государства. Он добавил, что проникновение украинских диверсантов на территорию области направлено на минимизацию политического эффекта от утраты ВСУ Артемовска.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — сказал он.

Сейчас ведется работа по выдавливанию диверсантов с территории РФ и их уничтожению, добавил Песков.

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