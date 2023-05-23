В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

«По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — написал Гладков.
Кроме того, уточнил губернатор, в населенных пунктах, куда зашел противник, могут находиться двое раненых мирных жителей.
«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — добавил Гладков.
Также, по его словам, во время эвакуации погибла женщина 1941 года рождения, это произошло, когда она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Устанавливаются причины инцидента.
Помимо этого, глава региона пообещал сразу сообщить информацию о том, когда в зоне КТО станет безопасно.
В понедельник на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В регионе ввели режим контртеррористической операции.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии в Белгородской области заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.