Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге

Ранее МВД РФ объявило в розыск Попкова*.
«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)», — сказали в ведомстве. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией»***Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами».
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
*** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.