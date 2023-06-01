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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Журналиста Попкова* заочно обвинили в подготовке теракта в Петербурге

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Проживающий на Украине журналист Роман Попков* руководил подготовкой теракта в Петербурге, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), ему заочно предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее МВД РФ объявило в розыск Попкова*.

«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков*, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)», — сказали в ведомстве. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Попков, по версии следствия, переписывался с Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки теракта.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта — это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.

Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией»***Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами».

* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

*** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.

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