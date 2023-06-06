Херсонские власти готовят эвакуацию трех округов после ЧП на Каховской ГЭС

«В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения. Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на три дня и питьевую воду. Прежде чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду», — говорится в публикации.
О месте сбора главы военно-гражданских администраций расскажут позднее. Региональное правительство и МЧС контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра.
«Все жители получат необходимую помощь в полном объеме: Россия своих не бросает!» — подчеркнули в администрации и призвали жителей сохранять спокойствие.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Вода поднялась до восьми метров в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов. В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново. По его словам, сейчас перед властями стоит задача вывезти людей, исключив возможность поражения током. Для этого отключают от сети населенные пункты ниже по течению Днепра.