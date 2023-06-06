Минобороны сообщило о ночном ударе по «центру принятия решений» ВСУ

Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, добавили в ведомстве.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен», — говорится в сообщении.
Также Минобороны отчиталось об отражении попыток украинского наступления на нескольких направлениях:
Ранее 6 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. убитыми, еще 52 танка и 207 боевых бронировонных машин было уничтожено. С российской стороны, по его словам, погиб 71 военный.
С октября 2022 года российское Минобороны регулярно отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. В Москве это называли ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.
Об ударе по «центрам принятия решений» впервые заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после атаки Москвы украинских дронов 20 мая. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина «прямого отношения» к нападению не имеет.
Шойгу назвал эту атаку террористической акцией. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).