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14:33 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«5 июня около 21:00 мск в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода“Тольятти-Одесса”», — сказано в сообщении.

В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год.

Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий — расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля включительно.

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