МАГАТЭ контролирует снижение уровня воды в резервуаре охлаждения ЗАЭС

«Мы отслеживаем, как я заявил на совете директоров вчера здесь, в Вене, ситуацию, мониторим скорость и степень снижения воды. Мы определим нашу позицию как МАГАТЭ, выработаем меры реагирования, которые мы бы рекомендовали», — сказал он.
Гросси отметил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5−7 см.
В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов. При этом он обратил внимание на то, что важным условием для этого является дальнейшая деградация ситуации.
«Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так», — добавил он.
В связи с этим МАГАТЭ увеличит численность своих инспекторов на ЗАЭС. Гросси объяснил это решение разрушением Каховской ГЭС и необходимостью реализации плана обеспечения безопасности станции.
Он не назвал точное число инспекторов, которые приедут на Запорожскую АЭС. Это будет зависеть от оценки ситуации, добавил он. Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что численность инспекторов МАГАТЭ на станции будет увеличена в несколько раз.
В конце мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует усилить присутствие агентства на ЗАЭС, а также в скором времени лично посетить Россию и Украину. Тогда же на заседании Совбеза ООН он представил основные принципы обеспечения безопасности на станции. Так, ЗАЭС не должна подвергаться нападениям и использоваться для размещения тяжелого вооружения, должно быть обеспечено ее бесперебойное внешнее электроснабжение, все конструкции и системы ЗАЭС должны быть защищены от посягательств или актов саботажа.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. СК возбудил уголовное дело о теракте.