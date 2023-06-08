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Разрушение Каховской ГЭС
13:54 (мск), источник: ТАСС

Сроки прямой линии, Каховская ГЭС и подрыв аммиакопровода. Темы брифинга Пескова

Сроки прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС и подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также помилование Софьи Сапеги стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. С докладом у него будет губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В пятницу президент встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча состоится на российской территории.

О прямой линии Путина «будет объявлено своевременно»: «Готовимся к ней потихоньку».

Большая пресс-конференция главы государства «своевременно состоится», обычно ее проводят по итогам года. «Нам пока преждевременно подводить итоги года».

О предвыборных кампаниях

Кремль не комментирует публикацию газеты «Коммерсантъ» о возможном выдвижении Путина на новый срок в конце года: «У выборов есть свой график и у начала предвыборной кампании».

«Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы [мэра Москвы] Сергея Собянина». «Москва — это один из передовых регионов, системообразующих, регионов, которые задают тренды», «поддержка президента здесь очевидна».

О последствиях ЧП на Каховской ГЭС

Путин «держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине».

«Доклады [президенту от МЧС] постоянно поступают, группировка там развертывается, спасатели наши там самоотверженно работают». Действовать приходится «в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины, это осложняет работу».

Планов провести на месте ЧП совещание с участием президента сейчас нет.

О взрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса

Масштаб повреждений участка трубопровода в Харьковской области неизвестен: «Мы не знаем, какие там разрушения».

На зерновой сделке взрыв на аммиакопроводе «сказаться может только негативно», поскольку эта тема фигурировала в качестве «интегральной части» соглашения, которое касалось российского экспорта.

«Это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент».

О возмещении активов инвесторов из РФ

Попытки российских инвесторов через российский же суд добиться компенсации за заморозку своих активов на Западе за счет зарубежных активов в России «обоснованны, понятны»: «Однозначно за свои права, за свою собственность нужно бороться».

«Сейчас мы весьма и весьма ограничены в своих правах использовать европейские суды». «Только отдельным предпринимателям крупным удалось в последнее время» достичь успехов в этом направлении.

О помиловании Софьи Сапеги

«Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения — они, безусловно, идут в унисон с нашим братским, союзническим характером отношений».

О диверсии на «Северных потоках»

Ни у кого не вызывает сомнения«, что взрывы на “Северных потоках” были диверсией, и есть свидетельства “возможной причастности англосаксов к этому террористическому акту.

«Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного расследования». Его, однако, не проводят, а российскую сторону не допускают к изучению обстоятельств. «То, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает».

Об открытии представительства НАТО в Японии

«НАТО не несет мир и стабильность. НАТО — это структура, которая, скорее, дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так».

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