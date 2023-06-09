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14:30 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова: расследование ЧП на Каховской ГЭС встало бы Киеву поперек горла

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале резкие высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответ на предложение Турции провести международное расследование разрушения Каховской ГЭС, заявила, что не удивлена такой реакцией: расследование встало бы Владимиру Зеленскому «поперёк горла».

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Ранее Кулеба в интервью телеканалу «1+1» заявил, что инициаторы расследования «достали своей постоянной игрой в квазисправедливость», добавив, что «это все игра в поддавки с русскими».

«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?» — написала Захарова.

«Расследование Зеленскому встало бы поперёк горла», — добавила она.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

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