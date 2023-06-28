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18:15 (мск), источник: © РИА Новости

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня

РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать помощь их семьям, сообщила пресс-служба правительства области.

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«При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям», — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства региона. Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. Он сообщил, что будет сделано всё необходимое, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — цитирует слова Воскресенского его пресс-служба.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям «Вагнера», хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения «Вагнера “на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

Справка
Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». ГлавноеКто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова — в материале РБК
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