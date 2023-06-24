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22:17 (мск), источник: © РИА Новости

Главное за 24 июня: попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Силы ЧВК «Вагнер» в ночь на субботу захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК «Вагнер» — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Вооруженные силы РФ в связи с этим получили необходимые приказы, добавил президент.

После Ростова-на-Дону техника ЧВК «Вагнер» была замечена в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что принимаются меры для обеспечения безопасности населения. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции.

Роль Лукашенко

Днем сообщалось, что Путин обсудил обстановку в России с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Вечером стало известно, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

Она отметила, что стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

В этой же публикации подчеркивается, что «на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для ЧВК “Вагнер”.

Зарубежная реакция

Европейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Венгрия, Нидерланды, в субботу днем заявили, что следят за обстановкой в России.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании, сообщил Белый дом.

МИД России предостерег Запад от «намеков» на использование разворачивающейся в России ситуации в своих целях.

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Источник трансляции: ТАСС
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