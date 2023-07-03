В Сеуле робот впервые дирижировал на выступлении оркестра Ему ассистировал человек
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
21:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды Коми уличило нефтяников в несвоевременном оповещении о разливе под Усинском

Представители надзорных ведомств начали проверку по факту разлива нефти, из-за которого пострадала река Колва. Инцидент произошел на объекте ООО «Нобель-Ойл». Как стало известно «Ъ», компания не сообщила об инциденте в надзорные органы своевременно. Сокрытие информации об аварии не позволило оперативно начать работы по ликвидации ее последствий.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми проинформировало Росприроднадзор по Коми и Ненецкому автономному округу о несвоевременном сообщении компанией информации по факту разгерметизации трубопровода для принятия соответствующих мер», — рассказали сегодня вечером «Ъ» в правительстве Коми.

«По предварительной информации, площадь загрязнения почвенного покрова составляет порядка 0,9 га. Для уточнения масштаба привлечены сотрудники Усинского лесничества, — уточнили “Ъ” в пресс-службе главы Коми.— К ликвидации задействованы аварийно-спасательные формирования “Экоспас” и “Экосфера”, установлено 400 метров боновых заграждений. Компания ООО “Нобель-Ойл” оборудовала боновые заграждения на месте попадания нефтепродуктов в реку, а также установила боновые заграждения в районе 3-го и 2-го мостов через Колву», — добавили «Ъ» в пресс-службе.

Глава Коми Владимир Уйба поручил Минприроды региона нарастить силы и средства, для этого следует привлечь дополнительные аварийно-спасательные формирования. Параллельно уже налажено взаимодействие с департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса соседнего с Коми Ненецкого автономного округа.

«Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет», — заверили «Ъ» в пресс-службе главы Коми.

По информации правительства Коми, «отказ на промысловом нефтепроводе диаметром 219 мм компании ООО “Нобель-Ойл” произошел 1 июля 2023 года на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения». Тогда как сведения о разгерметизации трубопровода поступили, как выяснили в администрации главы Коми, лишь 2 июля в 16:15.

«Разгерметизация нефтепровода зафиксирована на участке от кустовой площадки № 1 до узла запорной арматуры № 1 на расстоянии полкилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в реку Колва на 1 км ниже по течению от 4-го Колвинского моста. Загрязнение реки наблюдается на участке от 4-го до 3-го Колвинского моста» — такие данные доложила руководству правительства Коми сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

По ее словам, 2 июля в 17:30 было экстренно организовано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Усинска, на котором принято решение о введении режима функционирования «Повышенная готовность». В 18:00 того же вечера оперативная группа при комиссии обследовала акваторию реки и места разгерметизации.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Грузия планировала захватить российский город: детали
Голосование за лучшего вратаря страны набирает обороты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологиянесчастный случай