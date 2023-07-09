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Спецоперация на Украине
06:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

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«273 дня как (мы. — Прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она.

В конце мая этого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел «перерезать логистический путь» на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, в свою очередь, отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны.

На Крымском мосту рано утром 8 октября подорвали грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.

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