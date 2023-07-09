В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

«273 дня как (мы. — Прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она.
В конце мая этого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел «перерезать логистический путь» на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, в свою очередь, отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны.
На Крымском мосту рано утром 8 октября подорвали грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.