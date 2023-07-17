Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП

По данным Telegram-канала Baza, один из пролетов Крымского моста обрушился. Как минимум двое погибли, еще один человек пострадал.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», — написал Аксенов в Telegram. Другие подробности глава Крыма не сообщил.
С 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края регулярно образовывались пробки. Причины этого — туристический сезон, отсутствие авиасообщения, а также досмотр авто, который стал более тщательным после взрыва на мосту в октябре 2022 года.