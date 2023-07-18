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12:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли удар возмездия по украинским объектам, где готовились теракты против России с применением морских дронов, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — сказали в ведомстве.

Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, которые обеспечивали ВСУ горючим.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — добавили в ведомстве.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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