Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан сегодня утром.
«Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября», — огласила решение судья Олеся Менделеева.
Как указал следователь в ходе заседания, Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации, в этой связи он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.