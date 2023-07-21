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19:25 (мск), источник: © РИА Новости

Мещанский суд арестовал Игоря Стрелкова

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан сегодня утром.

«Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября», — огласила решение судья Олеся Менделеева.

Как указал следователь в ходе заседания, Стрелков имеет множество связей и владеет навыками конспирации, в этой связи он может помешать расследованию дела и скрыться. Вину Стрелков не признает.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист, на его канал в Telegram подписано 875 тысяч человек.

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