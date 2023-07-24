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09:10 (мск), источник: ТАСС

Что известно об атаке беспилотников на Москву

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву рано утром 24 июля. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Как отметили в Минобороны РФ, попытка Киева атаковать беспилотниками объекты в столице была пресечена.

Спецоперация на Украине
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ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте у дома 17 в Москве.

Позднее стало известно о втором беспилотном летательном аппарате, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах.

Реакция

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что около четырех часов утра были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.

Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр.

В Минобороны РФ заявили, что «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

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Ситуация сейчас

Движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту в сторону области и по проспекту Лихачева перекрыли. Позже движение по Комсомольскому проспекту в сторону центра восстановили.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Предыдущие атаки

4 июля несколько украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье.

Как сообщал Собянин, все они были сбиты ПВО, пострадавших в результате атаки не было.

В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом терроризма киевского режима попытку атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.

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