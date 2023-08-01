16:56 (мск), источник: Российская газета
Механик-водитель танка «Алеша» раскрыл детали боя с колонной ВСУ
Командир танковой роты с позывным «Монолит» рассказал телеканалу «Звезда» о подробностях героического боя танка с бронеколонной ВСУ.
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«Так получилось, что я был за рычагами в данный момент, потому что штатного механика-водителя этого экипажа ранило. Чтобы время не терять, сам за рычаги прыгнул и поехали, — пояснил он. — Изначально стояла задача зачистить поселок Новодаровка. А в процессе уже подходила техника, и завертелась совсем другая катавасия».
По словам танкиста, еще до подхода колонны наводчику удалось подбить одну бронемашину. Позже он уничтожил два вражеских танка. Сколько всего единиц поразил сам танк «Монолит» сказать не может, поскольку следил за дорогой.
«Очень хорошо отработала артиллерия, — добавил танкист. — Противник допустил тактические ошибки, — они скучились, сгруппировались машинами, видимо, хотели спешиться, и в этот момент сработала артиллерия, и мы добавили».
В общей сложности было поражено два танка и шесть броневиков.
Напомним, 29 июля Сеть облетело видео, как один танк дал бой колонне ВСУ из восьми единиц техники на Запорожском направлении. Увидевшие его были восхищены героизмом экипажа. Из-за эмоциональной фразы, прозвучавшей за кадром: «Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин… А у нас там один Алеша, один Алеша…», танк в народе сразу же окрестили «Алеша».
В последствие врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что танкистов наградят в Донецкой народной республики. А 1 августа Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что экипаж танка будет представлен к государственным наградам.