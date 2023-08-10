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19:45 (мск), источник: © РИА Новости

Мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2023

«Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — говорится в публикации.

Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, уточнило агентство.

Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

Как сообщил в четверг председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу, он допускает применение силы для урегулирования ситуации в африканской стране.

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