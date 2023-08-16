Бывший агент ФБР признался в работе на Дерипаску

Чарльз Макгонигал был главой отдела контрразведки отделения ФБР в Нью-Йорке. В 2018 году он ушел в отставку. В суде бывший агент признал, что выполнял услуги для Олега Дерипаски с весны по осень 2021 года: он помогал проводить частное расследование в отношении конкурирующего бизнесмена из России.
По данным Reuters, он помогал добиться включения в санкционные списки Владимира Потанина. За помощь, по версии обвинения, агент получил $17,5 тыс. Суд также рассмотрит другие обвинения в адрес Чарльза Макгонигала: дача ложных показаний и фальсификация официальных документов. Приговор огласят 14 декабря.
Санкции против Олега Дерипаски США ввели в 2018 году из-за военного конфликта на востоке Украины. Годом позже он подал в американский суд на Минфин США. Предприниматель назвал санкции несправедливыми и незаконными. Ущерб от санкций он оценил в $7,5 млрд.
Олег Дерипаска требовал отмены санкций, так как основания для ограничительных мер перестали быть актуальными. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций. Эти данные бизнесмен назвал ложными.
В октябре 2021 года в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые, по данным ФБР, связаны с Олегом Дерипаской, прошли обыски. В обвинительном заключении говорится, что Чарльз Макгонигал был допрошен тогда же.