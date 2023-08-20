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03:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку самолетов

В московских аэропортах Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил ТАСС. Причина не уточняется.

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Источник: Reuters

По данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляются в Шереметьево. Некоторые самолеты находятся в зоне ожидания в районе Рязани.

Аэропорт Внуково ранее в августе неоднократно приостанавливал прием самолетов во время атак беспилотниками. Так, 18 августа, он был закрыт меньше чем на час, до тех пор, пока БПЛА не был сбит. В ночь на 20 августа об атаках беспилотниками не сообщалось.

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