Количество погибших из-за ливня в Москве диггеров выросло до пяти

«Сейчас уже подтверждается гибель пяти участников незаконной экскурсии. Тело еще одного погибшего найдено недалеко от парка “Зарядье”», — приводит агентство слова источника в экстренных службах.
Экскурсия проходила 20 августа. По разным данным, в ней участвовали от 8 до 20 человек. Из-за ливня в Москве резко поднялся уровень воды, которая затопила коллекторы.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших.