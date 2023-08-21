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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество погибших из-за ливня в Москве диггеров выросло до пяти

Количество погибших участников экскурсии по подземным коллекторам в Москве выросло до пяти, сообщает ТАСС. Ранее было известно о четырех найденных телах. Всего в группе могло быть до 20 человек.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас уже подтверждается гибель пяти участников незаконной экскурсии. Тело еще одного погибшего найдено недалеко от парка “Зарядье”», — приводит агентство слова источника в экстренных службах.

Экскурсия проходила 20 августа. По разным данным, в ней участвовали от 8 до 20 человек. Из-за ливня в Москве резко поднялся уровень воды, которая затопила коллекторы.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших.

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