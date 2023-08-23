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22:21 (мск), источник: © РИА Новости

Частный самолет разбился в Тверской области, среди пассажиров был Пригожин

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На борту находились десять человек, из них — три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя главы «Группы Вагнера» Евгения Пригожина. Там также подчеркнули, что специально созданная комиссия приступила к расследованию катастрофы. Как уточнили в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Как уточнили в правительстве региона, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших.

Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали сотрудники ведомства, которые назначат необходимые судебные экспертизы. Также они проведут следственные действия для выяснения причин катастрофы.

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