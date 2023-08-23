На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

МЧС России сообщило в среду, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
«По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.