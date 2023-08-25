ФСБ выяснила, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД

«Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб. С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о “быстром заработке”, — говорится в сообщении.
Украинские спецслужбы при подборе исполнителей поджогов делают ставку на молодежь, пожилых, маргиналов, психически больных, которые не осознают тяжести своих действий.
Еще один инструмент для вовлечения в поджоги — мошеннические звонки от «служб безопасности», «сотрудников СК, МВД или ФСБ». Людей с помощью психологических манипуляций не только убеждают перевести сбережения на «безопасные счета» (и де-факто профинансировать украинские войска), но и склоняют к поджогам.
После того, как человек выполняет то, что от него требуется, вербовщики исчезают, хотя до этого они обещают помочь решить проблемы с правоохранительными органами.
«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», — отмечает ФСБ.
В итоге на сегодня «все поджоги раскрыты», а в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. География вынесенных приговоров — от Ивановской области до Приамурья. Сроки — до 19 лет колонии. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения.
«Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения. Переводы денег по рекомендациям лжебанкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Помните — реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов», — добавили в ведомстве.