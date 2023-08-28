18:31 (мск), источник: Известия
Болезная еда: с чем связаны массовые отравления шаурмой
В 2023 году пострадало уже более 350 человек, по последнему делу в Москве задержаны пять подозреваемых.
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Не менее 350 человек отравились шаурмой с начала года в разных регионах России, подсчитали «Известия», опираясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора и министерств здравоохранения. Последний громкий случай — когда в Москве пострадали более 40 человек — стал поводом к задержанию пяти подозреваемых, двоих суд уже отправил под арест. Опасность шаурмы для потребителей кроется в нарушении технологии хранения и приготовления, указали врачи. Заражение может стать причиной гепатита, гельминтоза, бактериальных и вирусных кишечных инфекций.
С начала 2023 году шаурмой отравилось как минимум 350 россиян, выяснили «Известия», объединив данные региональных управлений Роспотребнадзора, министерств и департаментов здравоохранения субъектов РФ. Большинство случаев — 286 — пришлось на летний сезон.
Антилидерами по числу пострадавших стали Владимирская и Иркутская области — 107 и 103 человека соответственно.
Последнее массовое отравление случилось в Москве
25 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому случаю, а 27-го Савеловский суд арестовал двух фигурантов — владельца точки питания «Бистро-24», где пострадавшие покупали шаурму, и одного из поставщиков мяса из которого она была сделана. Следствие выяснило, что им торговали в оптово-розничном центре «Бухта» в СВАО.
28 августа были задержаны еще три человека — гендиректор бистро, его помощник и сотрудник организации по производству мясной продукции. Следствие намерено добиваться и их заключения под стражу, сообщили в СК. Обыски прошли во всех точках «Бистро-24» — их в Москве девять.
Роспотребнадзор по итогам собственной проверки уже сообщил, что в кафе, где произошло массовое отравление, было мало холодильников, а для готовки использовали мясо без маркировки. В заведении изъяли 180 кг продукции. Сотрудники кафе работали без медицинских книжек и не проходили медосмотр.
Еще одно массовое отравление произошло в середине августа во Владимирской области — там пострадало 107 человек. Роспотребнадзор также провел внеплановые проверки и выявил нарушения санитарных требований.
«В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой», — написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.
По сообщению Роспотребнадзор, деятельность владимирских кафе приостановлена на 80 суток. Обвинение по этому делу предъявили 46-летнему жителю Московской области, суд отправил его под домашний арест.
Еще раньше — в июне 2023 года — шаурмой отравились 103 человека в Братске Иркутской области. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему.
Как указали в Роспотребнадзоре, отравление также вызвано сальмонеллой. В кафе «Шаурму хочу» выявили, в частности, нарушение технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов, несоблюдение работниками личной гигиены. А в Россельхознадзоре добавили, что владелец кафе допустил в оборот мясо без ветеринарных документов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Самый опасный ингредиент шаурмы — мясо: говядина, свинина или курица, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При нарушении технологии хранения и приготовления, оно может стать причиной гельминтоза, бактериальных и вирусных кишечных инфекций.
— Покупная шаурма — не самое полезное блюдо: как правило, оно очень калорийное и жирное, — сказала она. — А в майонезе, кетчупе и других соусах, которыми сдабривают начинку, содержится излишек соли, сахара и консервантов. Но если обычно шаурма грозит только лишними сантиметрами в талии, то блюдо, приготовленное без соблюдения санитарных требований, может стать причиной куда более серьезных неприятностей.
Часто отравления вызывает и соус, который входит в состав блюда, так как в нем при неправильном хранении быстро размножаются бактерии, особенно в теплое время года, пояснила «Известиям» врач общей практики «Инвитро — Воронеж» Елена Алексенцева. Кроме того, на поверхности плохо вымытых овощей могут остаться возбудители, вызывающие ротавирусную и энтеровирусную инфекции. А из-за плохо обработанных продуктов можно заразиться вирусом гепатита А (воспалительное заболевание печени), отметила Екатерина Кашух.
— Источником опасных инфекций часто становятся не только продукты, но и сотрудники общепита, которые готовят шаурму, не соблюдая санитарных требований, — сказала она. — Например, не обрабатывают должным образом руки, ножи, доски. Такие повара могут «приправить» шаурму гельминтами и возбудителями кишечных инфекций: дизентерии, сальмонеллеза, шигеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза. Реже можно заразиться листериозом или токсоплазмозом, эти инфекции особенно опасны для беременных женщин.
Все эти заболевания, отметила врач, имеют схожие симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, в некоторых случаях — повышенная температура и признаки ОРВИ. Причем симптомы отравления проявляются быстро — уже через несколько часов после употребления блюда, добавила врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Екатерина Ситникова.
При паразитарных заболевания клиническая картина развивается не сразу: проходит определенный инкубационный период, и он дольше, чем при кишечных инфекциях. Кроме того, могут наблюдаться боли в животе и аллергические проявления, добавила Екатерина Ситникова.
— Поэтому при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу. Он сможет поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, а при необходимости — направить на госпитализацию, — добавила Екатерина Кашух. — А шаурму лучше всего готовить дома, где можно проконтролировать качество продуктов, снизить калорийность, заменить майонез или кетчуп домашним соусом из йогурта, овощей.
Если у человека все же появились симптомы отравления, то в качестве «первой помощи» можно принять препараты-сорбенты: активированный уголь, полисорб, энтеросгель, указала Елена Алексенцева. Также рекомендовано соблюдать диетические ограничения: прекратить употребление молочных продуктов, овощей, фруктов, добавила Екатерина Ситникова.
— После этого следует как можно скорее обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу, поскольку обезвоживание грозит нарушением работы нервной системы и внутренних органов, — указала она.
Обезвоживание же может привести к тяжелым, порой смертельным осложнениям, напомнила Екатерина Кашух.