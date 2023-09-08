Выборы-2023: где и кого выбирают, что изменилось В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов - в материале РБК
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
20:19 (мск), источник: Ведомости

МАГАТЭ сообщило о сокращении персонала на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС сократит количество персонала на станции из-за активизации военных действий в регионе. Об этом сообщили в Международном агентстве ООН по атомной энергии (МАГАТЭ).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Группа МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на объекте до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений по поводу более высокого риска военных действий в этом районе», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что эксперты организации, которые находятся на ЗАЭС, слышали многочисленные взрывы за последнюю неделю. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это может быть признаком усиления военной активности в регионе, которая представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности. Уточняется, что сама станция не была повреждена.

На ЗАЭС сообщили группе экспертов МАГАТЭ, что 7 сентября беспилотники нанесли новые удары по Энергодару, в котором проживают сотрудники станции со своими семьями. Информация о погибших в результате произошедшего не поступала.

31 августа Минобороны РФ сообщило, что Украина устроила провокацию во время ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ. На пути их маршрута имитировали взрывы боеприпасов. В министерстве рассказали, что для безопасности экспертов в радиусе 1 км от разрушенного моста у города Васильевки — места перехода наблюдателей — объявили режим прекращения огня. В Минобороны подчеркнули, что российские военные, несмотря на провокацию, неукоснительно соблюдали этот режим.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Когда и как начнет работать цифровой рубль в России
«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта