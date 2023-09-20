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22:11 (мск), источник: Ведомости

Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о 200 погибших в результате операции Баку

В результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, сообщил офис уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 21:30 20 сентября, по данным офиса защитника прав человека, зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Среди мирного населения число раненных превышает 40 человек, 13 из которых — дети. Также в офисе омбудсмена уточнили, что число погибших мирных жителей достигло 10 человек, в том числе пять детей. Ведется работа по установлению судьбы пропавших без вести людей.

Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщала, что в ходе обстрелов погибли 32 человека, семь из которых дети, в том числе два ребенка. По ее данным, ранения получили более 200 человек, в том числе 35 мирных жителей.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России. 21 сентября должны состояться переговоры между представителями Баку и Степанакерта при посредничестве руководства российского миротворческого контингента.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели российских военнослужащих в зоне конфликта. По данным министерства, их автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Число погибших российских миротворцев не уточнялось, на месте происшествия работают российские и азербайджанские следователи.

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