Минобороны РФ подтвердило договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе

Договоренность достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом.
Таким образом Министерство обороны РФ подтвердило появившиеся ранее в этот день сообщения о том, что конфликтующие стороны договорились о прекращении боевых действий с 12:00 20 сентября.
19 сентября минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.
20 сентября в МО РФ сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.
Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.