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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным «Легенда».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Когда мы остановили их очередной “мясной” штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять “языка”. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать “нихт шиссен” (не стреляйте. — Прим. ред.)», — рассказал командир группы.

«Легенда» подчеркнул, что он хорошо знает немецкий.

«(Мехвод подбитого танка. — Прим. ред.) несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты», — добавил боец.

Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.

Как добавил командир, когда он допрашивал бойца бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое.

«Я спросил у дока — сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут “задвухсотился” (“груз 200” — погибший в боевых действиях — ред.)», — рассказал «Легенда».

«Я немного удивился, конечно, но потом даже порадовался, что не важно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие — итог будет один: немецкие танки будут гореть, и американские также будут гореть, даже если им управлять будут “америкосы”», — отметил российский разведчик.

Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими. «Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими», — передал западным инструкторам разведчик.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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