МВД Узбекистана назвало причиной сильного взрыва в Ташкенте удар молнии

«28 сентября текущего года в 03:00 утра из-за удара молнии на складе, принадлежащем ООО “Интер Логистика”, расположенном на улице Кипчак Сергелийского района, произошел пожар. Принимаются меры по установлению площади возгорания и количества пострадавших», — сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее узбекское издание Nova24 сообщило, что взрыв прогремел на таможенном складе аэропорта Ташкента, однако в МВД страны эти данные не подтверждают.
«В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе “произошел в результате крушения самолета”. Это абсолютная неправда», — добавили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
Пострадавшие при взрыве доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, сообщили в Минздраве Узбекистана. Уточняется, что у поступивших в медучреждения нет серьезных травм.