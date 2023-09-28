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03:45 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД Узбекистана назвало причиной сильного взрыва в Ташкенте удар молнии

Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило, что причиной сильного взрыва и пожара в Ташкенте стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них. По информации узбекского Минздрава, в результате инцидента есть пострадавшие, но их количество пока не раскрывается.

«28 сентября текущего года в 03:00 утра из-за удара молнии на складе, принадлежащем ООО “Интер Логистика”, расположенном на улице Кипчак Сергелийского района, произошел пожар. Принимаются меры по установлению площади возгорания и количества пострадавших», — сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее узбекское издание Nova24 сообщило, что взрыв прогремел на таможенном складе аэропорта Ташкента, однако в МВД страны эти данные не подтверждают.

«В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе “произошел в результате крушения самолета”. Это абсолютная неправда», — добавили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Пострадавшие при взрыве доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, сообщили в Минздраве Узбекистана. Уточняется, что у поступивших в медучреждения нет серьезных травм.

Александр Кислов

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