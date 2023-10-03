21:19 (мск), источник: Life.ru
ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у берегов Крыма
Средства ПВО сбили украинскую ракету над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«3 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В Министерстве обороны добавили, что средства ПВО обнаружили и уничтожили ракету над северо-западной частью акватории Чёрного моря у побережья Крыма.
Ранее ПВО России перехватила над крымским Джанкоем украинскую ракету С-200. Осколками были повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет.