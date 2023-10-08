Экипаж Ми-8 снес линию электропередачи у федеральной трассы и разбил машину с водителем

Авария вертолета Ми-8МТВ-2 685-го отдельного смешанного авиаполка особого назначения Росгвардии, дислоцированного в Ростове-на-Дону, произошла 10 сентября прошлого года. В этот день летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко, как сказано в материалах уголовного дела, совершали полет без вооружения в Каменск-Шахтинский. Примерно через час после вылета с аэродрома Ростов (Центральный) командир экипажа Бородов передал управление машиной летчику-штурману Исаенко, а тот «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» перешел на так называемый афганский вариант прохождения маршрута — снизился до высоты 5−12 м над землей и повел машину дальше в этом «коридоре».
Как объяснял позже сам пилот Исаенко, таким образом он выбрал зону с меньшей турбулентностью и просто облегчил себе управление вертолетом.
Около 13:30 машина, шедшая в 5,6 м над землей на скорости 234 км/ч, стала пересекать федеральную автотрассу М4 «Дон» в районе хутора Калиновка Красносулинского района, но прежде чем оказаться над дорожным полотном, «нырнула» под провода идущей вдоль обочины дороги линии электропередачи. Ми-8, как сказано в материалах дела, оборвал провода и даже обрушил «несколько опор», однако удержался в воздухе.
Дмитрий Исаенко продолжил полет вместе с волочащимися за машиной обрывками проводов и висящим на них керамическим изолятором, который в итоге угодил в лобовое стекло движущегося по трассе «Дон» Volkswagen Touran.
Как позже установила экспертиза, изолятор пробил насквозь лобовое и заднее стекла иномарки, а дальше ударил в борт прицепа идущего следом «КамАЗа», оставив на его металле приличных размеров «продольную вмятину».
При этом водителю Touran, как сказано в заключении судмедэкспертизы, он причинил «многооскольчатые переломы костей черепа и лицевого скелета с размозжением и полной травматической экстракцией (удалением) головного мозга».
Водитель скончался мгновенно.
54-й военный следственный отдел (ВСО) СКР квалифицировал случившееся как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее гибель человека, а вертолетчики Бородов и Исаенко были обвинены по соответствующей ст. 351 УК РФ.
В постановлении о привлечении их к уголовной ответственности следователь сослался примерно на десяток проигнорированных экипажем ведомственных документов гражданской авиации, Росгвардии и Минобороны, запрещающих пилотам движение на предельно малых высотах.
За, вероятно, совершенное преступление господа Бородов и Исаенко могли бы получить до семи лет колонии, однако представитель 54-го ВСО сам обратился в Новочеркасский гарнизонный военный суд с ходатайством о прекращении их уголовного преследования и замене его на «применение мер уголовно-правового характера» в виде судебного штрафа.
Его решение активно поддержали защитники пилотов, рассказавшие в гарнизонном суде, что их клиенты раскаялись, признали вину и компенсировали затребованный родственниками погибшего водителя материальный вред и моральный ущерб в размере 3 млн 900 тыс. руб.
Кроме того, пилоты, по словам их адвокатов, оказали «благотворительную помощь» военному госпиталю и перечислили 5 тыс. руб. своему полку, хотя и не нанесли ему ущерба.
Защитники отметили, что согласно показаниям инженера авиационного отдела Южного округа войск нацгвардии, в аварии был разрушен левый двигатель Ми-8 стоимостью 1 млн 239 тыс. руб., однако заявлять претензии к пилотам ведомство не стало, поскольку вертолет и так подлежал плановому ремонту в марте 2024 года.
«Дальнейшее уголовное преследование обвиняемых не изменит последствия уже допущенных ими нарушений, — пояснил суду один из адвокатов.— Зато приведет к увольнению двух квалифицированных пилотов и ветеранов боевых действий, которые могли бы выполнять специальные задачи в зоне СВО».
Таким образом, следствие и защита, можно сказать, выступили с консолидированной позицией, однако суд с ней не согласился. Не принял аргументы адвокатов и Южный окружной военный суд, в котором защитники попытались обжаловать решение суда первой инстанции.
Постановление гарнизонного суда там назвали «законным и обоснованным», пояснив авторам жалобы, что прекращение уголовного преследования и замена его штрафом «является правом, но не безусловной обязанностью суда».
Как следует из постановления окружного суда, организованный обвиняемыми полет на недопустимо малой высоте, при наличии большого количества препятствий в виде ЛЭП и автодороги федерального значения «создал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а также интересам безопасности государства в сфере обороноспособности», поэтому их уголовное дело не может быть прекращено. Таким образом, разбирательство по делу, которое продолжается в гарнизонном суде, завершится приговором.