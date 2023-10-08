На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы

«Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю», — говорится в материале.
По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой.
«Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток», — отметили в пресс-службе.
Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.