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19:14 (мск), источник: © РИА Новости

На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю», — говорится в материале.

По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой.

«Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток», — отметили в пресс-службе.

Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.

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