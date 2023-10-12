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15:14 (мск), источник: © РИА Новости

Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГП РФ.

Источник: © РИА Новости

Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

«По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой РФ осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России.

«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов. При выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

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