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Палестино-израильский конфликт
10:30 (мск), источник: © РИА Новости

Армия Израиля заявила о более чем 450 ударах по объектам ХАМАС за сутки

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, в том числе по операционным командным центрам, наблюдательным пунктам и пунктам запуска противотанковых ракет.

пресс-служба армии Израиля

Кроме того, в рамках расширения наземных операций ЦАХАЛ нанес удары по «террористическим ячейкам», пытавшимся атаковать израильские силы, и планировавшим «осуществить запуск противотанковых ракет», добавили в армии.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам”» — объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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