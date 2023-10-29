ООН: тысячи людей ворвались на склады БАПОР с продовольствием

По данным БАПОР, люди проникли в несколько складов и распределительных центров в средних и южных районах сектора Газа. Жители забирали в том числе муку и средства гигиены. БАПОР на одном из складов в Дейр-эль-Балахе хранит грузы гуманитарных конвоев, прибывающих из Египта.
Массовое перемещение людей с севера сектора Газа на юг оказало давление на общины и создало «дополнительное бремя для разрушающихся государственных служб», говорится в заявлении. По данным БАПОР, некоторым семьям пришлось принять у себя до 50 родственников.
Поступающей из Египта в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, добавил Уайт. По данным агентства, за неделю в Газу прибыло более 80 грузовиков, а 28 октября колонны не было из-за отключения связи. БАПОР, которое занимается приемом и хранением помощи в секторе Газа, не смогло связаться с различными сторонами для координации прохождения колонны. По мнению Уайта, сложившаяся система «обречена на провал». Он указал на недостаточное количество грузовиков, строгие проверки, не соответствующие требованиям БАПОР поставки и продолжающийся запрет на топливо.
В Египте ранее заявили, что лидеры стран — участниц саммита в Каире, на котором обсуждался палестино-израильский конфликт, достигли согласия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 21 октября стало известно об открытии КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в Газу. На КПП приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы лично проконтролировать доставку гумпомощи. По оценкам ООН, для удовлетворения потребностей Газы необходимо около 100 грузовиков в день.