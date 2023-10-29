Главное
Палестино-израильский конфликт
18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Коми загорелся второй резервуар с нефтью на объекте ЛУКОЙЛа

Огонь с загоревшегося на объекте ЛУКОЙЛа пустого резервуара в Усинском районе Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью. Об этом сообщила министр природных ресурсов Коми Екатерина Киселевич.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5−7 метров», — сообщила министр природных ресурсов в Telegram. По ее словам, угрозы для нефтепровода нет, поскольку он находится под землей.

Пожар произошел на ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в районе поселка Верхнеколвинск. По предварительным данным, в пустом резервуаре произошла детонация остаточных газов, после чего начался пожар. Погиб один сотрудник компании «Эколайф», которая проводила работы на объекте. Пострадали еще двое рабочих.

В ЛУКОЙЛе заявили, что причиной происшедшего стало нарушение правил техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Из-за потери личного состава». Объявлено о планах усилить мобилизацию
От Мао до Си. Автомобиль китайской элиты вышел на рынок РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьпожары