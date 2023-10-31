Главное
Палестино-израильский конфликт
00:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Агентство ООН: 70% убитых в Газе — женщины и дети, это нельзя считать сопутствующими потерями

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини на заседании Совета Безопасности ООН назвал происходящее в секторе Газа «коллективным наказанием» палестинцев. Он заявил, что 70% убитых — это женщины и дети и это не может считаться сопутствующими потерями.

Источник: AFP 2023

«В Газе нет безопасных мест. Больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных школах и зданиях БАПОР. Они живут в ужасных антисанитарных условиях, у них ограничено количество пищи, они спят на полу без матрацев или на улице, под открытым небом. Голод, отчаяние перерастают в гнев против международного сообщества», — заявил Лаззарини (трансляция выступления велась на сайте ООН).

«По сообщениям 70% убитых — это дети и женщины. Организация Save the Children сообщила вчера, что почти 3200 детей было убито в Газе всего за три недели. Это превышает число детей, убитых ежегодно в зонах мировых конфликтов, начиная с 2019 года. Это не может быть сопутствующими потерями. Церкви, мечети, больницы, БАПОР… их не пощадили, слишком много людей были убиты в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием», — добавил генеральный комиссар БАПОР.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН, — это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

Леонид Уварчев

Справка
История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронологияКраткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Из-за потери личного состава». Объявлено о планах усилить мобилизацию
От Мао до Си. Автомобиль китайской элиты вышел на рынок РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН