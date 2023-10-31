В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

«Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов», — сказал Элдер.
По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.
Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.