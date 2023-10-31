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Палестино-израильский конфликт
17:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве.

Источник: Reuters

«Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов», — сказал Элдер.

По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.

Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.

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