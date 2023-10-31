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Палестино-израильский конфликт
18:14 (мск), источник: © РИА Новости

В конгрессе протестующие прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Протестующие в поддержку жителей Газы прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям, призывая к прекращению огня в зоне конфликта.

Источник: AP 2023

Как только глава Госдепа заговорил, за его спиной показался мужчина, заявивший о необходимости обеспечить безопасность детей в анклаве. Когда его вывели из зала, Блинкен продолжил, но тут же поднялась женщина в розовой футболке и испачканными красной краской руками.

«Прекратите огонь сейчас же», — прокричала она.

Слушания приостанавливали еще несколько раз. Когда нарушителей порядка вывели из зала, Блинкен продолжил выступление, посвященное обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

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