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Палестино-израильский конфликт
14:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Йемен нанес ракетный удар по Израилю

Представитель правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил в соцсети X, что йеменские войска в 12:00 (совпадает с московским) запустят ракеты и беспилотники на израильские силы «на оккупированных палестинских территориях». Позднее Минобороны Йемена опубликовало в X видео запуска ракет, как утверждается, «по целям израильских сил в Палестине».

Во время загрузки произошла ошибка.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что угрозы для израильского гражданского населения в ходе атак не было, поскольку ракеты и беспилотники были перехвачены над Красным морем, передает The Times of Israel. Издание утверждает, что по крайней мере один из выпущенных с территории Йемена снарядов упал в иорданской пустыне.

Вчера, 31 октября, Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли три серии ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Он пообещал, что «Ансар Аллах» будет и дальше «наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками, пока не прекратится израильская агрессия». По словам Яхья Сариа, удары начали наноситься с начала войны между Израилем и «Хамасом» 7 октября.

«Ансар Аллах» и ливанское движение «Хезболла» (поддерживается Ираном) заявили о готовности к войне с Израилем 14 октября. 19 октября эсминец ВМС США USS Carney («Карни») перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных движением хуситов «Ансар Аллах» из Йемена. Ракеты потенциально могли атаковать цели в Израиле, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Эрдни Кагалтынов

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