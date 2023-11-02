Рядом с Курской АЭС нашли обломки беспилотника

«В работе 2, 3, 4 энергоблоки на мощности установленной диспетчерским графиком. Энергоблок N1 в режиме работы без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС в пределах природных значений», — уточнил «Росэнергоатом».
26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ 26 октября атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, в результате чего были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции.
Представитель госкорпорации «Росатом» рассказал «Ведомостям», что украинский беспилотник попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС. По его словам, атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ. Отработавшее топливо в течение нескольких лет сохраняет высокую радиоактивность. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно об атаке беспилотников в районе Курской АЭС.